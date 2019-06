«Star Wars 9» a été monté en cours de tournage

Quand Disney et Lucasfilms fixent la date de sortie d'un film, cette dernière est comme gravée dans le marbre. Surtout quand il s'agit du nouvel épisode de la saga «Star Wars». Or le tournage de «L'Ascension de Skywalker», commencé en août 2018, n'a été achevé qu'un février dernier. Par comparaison, celui du «Réveil de la Force» était terminé en octobre 2014 pour une sortie à Noël 2015.

Quatre mois de moins pour finaliser le film, est-ce synonyme de panique? Que nenni! Certes il y a un peu d'urgence dans l'air, mais le réalisateur J.J. Abrams et son équipe ont de la ressource. Surtout la monteuse Maryann Brandon, qui s'est confiée à ce propos au site express.co.uk

Immergée sur le plateau

Celle qui a déjà travaillé avec Abrams sur «Star Trek», «Mission Impossible III», «Super 8» et deux autres «Star Wars» a proposé au réalisateur de monter le film en cours de tournage. «Je voyais ce qu'ils tournaient pendant que j'étais en train de monter ce qu'ils avaient tourné la veille, explique Maryann Brandon. J'avais le directeur de la photographie (NDLR: Dan Mindel) sous la main pour poser des questions, si nécessaire. Si j'avais besoin d'un plan supplémentaire ou si J.J. décidait de refaire une prise, nous mettions en place un fond vert pour tourner quelque chose». Ainsi, le nombre de re-shoots a pu être limité au minimum.

Quant à la monteuse, elle s'est réjouie d'être si intégrée au processus de tournage: «Sur ce film, j'ai appris à très bien connaître l'équipe, j'en faisais littéralement partie. C'était vraiment génial». Et d'ajouter: «Connaître le casting et les mettre à l'aise avec ma présence était une très bonne façon de comprendre ce qu'ils devaient traverser».

Un procédé de plus en plus courant

Inédit pour un épisode de la saga «Star Wars» et pour J.J. Abrams, ce type de montage qui permet aux réalisateurs d'assister à la construction du long métrage au fur et à mesure du tournage n'est pas une pratique inédite. Les «Captain America» et «Avengers» y ont déjà eu droit.

Quant au résultat, «L'Ascension de Skywalker», qui marque aussi la fin de l'actuelle trilogie de la «Star Wars», il sera à voir dès le 19 décembre 2019 sur les écrans.

(L'essentiel)