«Je suis d’abord maman et après comédienne»

Carey Mulligan est actuellement à voir en salle dans le film «Promising Young Woman» et sur Netflix dans «The Dig». Elle se confie en interview.

Qu'est-ce que «The Dig»?

L’histoire est basée sur des faits réels connus de tous les Anglais sur la découverte d’un navire funéraire viking dans le Suffolk juste avant la Seconde Guerre mondiale. On apprend cela dans les écoles au Royaume-Uni. C’est sur les terres d’une femme que cette découverte a été faite par un archéologue amateur, joué par Ralph Fiennes.

Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce projet?

J’adore passer d’un extrême à l’autre. Je venais juste de terminer «Promising Young Woman» dans lequel j’incarne Cassie qui cache une double vie à la suite d’un drame sentimental. Ce rôle était fascinant, mais il me fallait bien un film historique pour oublier les tensions sexuelles de ce thriller.

Voyez-vous un changement en vous selon les personnages que vous incarnez?

Et comment! Je détestais les ongles longs auparavant et je me suis mise à apprécier les manucures et les faux ongles après mon rôle de Cassie. Je me suis aussi surprise à acheter de plus en plus de tenues de couleur rose comme ce personnage alors que je ne m’habille qu’en noir d’habitude. Dernier détail surprenant: j’aime porter mes cheveux courts car c’est plus pratique au quotidien avec mes enfants. Et je me suis retrouvée triste lorsqu’on m’a retiré mes longues extensions le dernier jour de «Promising Young Woman».

Vous avez un garçon de 3 ans, Wilfred, et une fille de 5 ans, Evelyn. Est-ce facile pour vous d'être juste maman à la fin d'une journée de tournage?

Ma famille n’accepterait jamais que je continue à être comme Cassie, une fille dépressive pleine de rage quand j’arrive à la maison. J’ai intérêt à laisser mon personnage dans les studios et à penser au repas du soir. Je suis d’abord maman et seulement après comédienne.

Vous êtes mariée avec Marcus Mumford, le leader du groupe Mumford & Sons. Comment s'organise la vie de famille de deux artistes?

On essaie le plus possible de laisser nos métiers à la porte quand on rentre chez nous. On a la chance de vivre à la campagne avec beaucoup d’espace donc chacun de nous peut s’isoler pour lire, composer ou travailler sur son art. Dans la maison, on essaie avant tout de trouver des occupations avec nos enfants. Comme beaucoup de familles, je n’ai jamais autant cuisiné que durant la pandémie. Ce n’est pas toujours réussi, mais j’essaie plein de recettes.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)