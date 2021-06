«Mon but: faire partager mon expérience»

À 31 ans, Trevante Rhodes est l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Né en Louisiane, il s’est fait remarquer durant sa scolarité comme un grand athlète mais préfère le cinéma au sport. L’acteur américain joue dans le film «Billie Holiday», dès le 30 juin 2021 au cinéma.



Le film «Moonlight» m’a donné une opportunité de montrer au monde ce que cela peut être quand on est un homme noir aux USA. Pour être honnête avec vous, mon but est de faire partager mon expérience aux spectateurs. Je peux passer beaucoup de temps avant de décider ce qui m’intéresse vraiment.

L’histoire de cette grande artiste noire est importante à raconter aux jeunes générations. Elle a été militante jusqu’au bout et a connu la prison, à cause d’une chanson sur le racisme et l’oppression des noirs.

Je l’ai découverte dans mon enfance car j’ai grandi dans le sud des États-Unis où le jazz et le blues sont omniprésents. Andra Day est sublime dans ce rôle. Il y a trois ans, elle avait fait une reprise formidable de la chanson «Strange Fruit» qui est à ne pas manquer sur YouTube.

Je préfère attendre qu’un projet soit fini avant d’en parler. Je vois souvent des acteurs qui parlent de multiples projets mais c’est presque comme un jeu où l’on doit se prétendre débordé pour faire croire que l’on est important. Moi ce n’est pas mon style. Je viens de consacrer une grande partie des dernières années à écrire et adapter différents livres.

Peut-être mais je veux dépasser le physique. Mon apparence n’est que secondaire par rapport à mon esprit. Je suis peut-être un idéaliste mais je préfère juger une personne sur ses idées que sur son apparence.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)