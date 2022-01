Chris Pratt présente sa nouvelle acolyte

«Je suis super impatient de partager le grand écran avec la puissante et géniale DeWanda Wise. Elle va faire une entrée que vous n’oublierez jamais». C’est en ces termes que s’est réjoui l’interprète d’Owen Grady, qui joue aussi dans «Les gardiens de la galaxie», légendant une nouvelle photo de «Jurassic World 3». On y voit Chris Pratt et DeWanda Wise (la série «She’s Gotta Have It» de Spike Lee, le western «The Harder They Fall», tous deux sur Netflix) toutes griffes dehors, ou plutôt toutes armes dehors, visiblement prêts à combattre un dangereux ennemi… L’actrice américaine de 37 ans a elle aussi partagé le cliché sur son compte Instagram: «Voici votre nouvelle héroïne, débrouillarde, pleine de ressources et éprise d’aventure», a-t-elle écrit.

«Jurassic World: Le Monde d’Après» doit sortir le 8 juin 2022 au Luxembourg. Il aura la lourde tâche de clôturer les deux sagas: celle de Steven Spielberg (qui a réalisé le remake de «West Side Story», actuellement en salle), «Jurassic Park», lancée il y a près de vingt ans (1993), et la nouvelle, les «Jurassic World», débarquée en 2015. Dans cet ultime opus, les acteurs des deux sagas seront réunis: Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) et Omar Sy - qui a signé un gros contrat avec Netflix en octobre 2021 - partageront donc l’affiche avec Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

Le long métrage sera à mi-chemin entre le film d’espionnage et le thriller scientifique, selon son réalisateur Colin Treverrow, qui a déjà réalisé le «Jurassic World» de 2015 - sixième plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. L’intrigue se déroulera peu après les événements survenus dans «Fallen Kingdom» (2018). Les dinosaures auront donc retrouvé leur liberté et devront cohabiter avec les humains.

Pour faire saliver les fans, Universal a dévoilé un prologue de 5 minutes et demie, fort prometteur:

(L'essentiel)