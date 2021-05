Les chasseurs de démons entrent en scène

Tanjiro est un adolescent vivant au Japon à l'ère Taisho (1912-1926), qui devient chasseur de démons après le massacre de sa famille par ces créatures assoiffées de sang humain. Le manga avait déjà fait l'objet d'une adaptation en série, dont les premiers épisodes sont sortis en 2019.

Dans le film «Demon Slayer - The Movie: Mugen Train», le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'Infini, d'où 40 personnes ont disparu en peu de temps. Accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, Tanjirô et Nezuko vont s'allier à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, à savoir le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, dans le but de contrer le démon qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste.

Départ historique

Le film d'animation japonais «Demon Slayer» a réalisé en un week-end le meilleur démarrage jamais enregistré en Amérique du Nord pour un film en langue étrangère, une nouvelle étape après avoir déjà établi le record du box-office japonais. Réalisé par le studio Aniplex, filiale du géant nippon Sony, «Demon Slayer» (tueur de démons) a glané 19,5 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada, selon la société spécialisée Exhibitor Relations. Le dessin animé a détrôné «Hero», film chinois de Zhang Yimou, qui avait ramassé 17,8 millions de dollars lors de son premier week-end en salles en Amérique du Nord, en août 2004.

Malgré ce démarrage historique, «Demon Slayer» a été battu ce week-end par une autre sortie. «Mortal Kombat», inspiré par le jeu vidéo du même nom, a raflé 22,5 millions de dollars au box-office nord-américain. C'est la suite du beau parcours de «Demon Slayer», qui a battu, en décembre dernier, le record de recettes au Japon. Selon les données de Box Office Mojo, son compteur affiche actuellement 365 millions de dollars de billets vendus sur le seul marché japonais. C'est le plus gros succès de tous les temps au box-office japonais, devant «Le Voyage de Chihiro». Une performance d'autant plus marquante qu'elle a été réalisée durant la pandémie.

«Demon Slayer - The Movie: Mugen Train» De Haruo Sotozaki. Sortie le 19 mai.