Elle pense n'avoir fait «que cinq bons films»

Grâce à la saga «Twilight», en 2008, Kristen Stewart a vu sa carrière prendre un envol fulgurant. Après avoir enchaîné les tournages à travers la planète, l’actrice de 31 ans affiche déjà une filmographie impressionnante. Cependant, la grande majorité des fictions dans lesquelles elle a joué ne l’ont pas emballée. «J’ai probablement dû faire cinq très bons films sur quarante-cinq ou cinquante films», confie l’Américaine au Sunday Times. Deux longs-métrages, réalisés par le cinéaste français Olivier Assayas, trouvent particulièrement grâce à ses yeux: «Sils Maria», où elle donnait la réplique à Juliette Binoche. sorti en 2014, et «Personal Shopper», sorti en 2016.

Pour la comédienne, qui incarne Lady Di dans le film «Spencer», trouver de bons rôles est comparable à «un coup de dés». Bien souvent, la chance n’est pas au rendez-vous. «Cela ne veut pas dire que je regrette l’expérience en elle-même d’avoir tourné certains films. Ce que je regrette, c’est d’avoir accepté des tournages qui n’étaient pas amusants. Le pire, c’est lorsque vous en êtes au milieu d’un tournage et vous savez que ce sera un mauvais film, mais que nous devons tous nous accrocher pour le terminer», explique Kristen, qui n’a pas voulu citer les titres de ces navets ni les noms de leurs réalisateurs. «Je ne suis pas une personne méchante. Je ne vais pas nommer ces personnes publiquement. C’est un peu comme quand on commence à sortir avec quelqu’un et qu’on se dit: «Oups! Je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire!» Sauf que là, quand vous êtes en plein tournage d’un film, vous ne pouvez pas tout arrêter.»

(L'essentiel/lja)