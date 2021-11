La «méchante» bande-​​annonce affole les fans

Prenez les méchants de la première saga de Spider-Man, ayant mis en lumière l’acteur Tobey Maguire de 2002 à 2007, de celle d’Andrew Garfield (2010 à 2012) et faites-les se retrouver dans le dernier film du super-héros, «Spider-Man: No Way Home». L’homme-araignée aura donc à faire aux célèbres Bouffon Vert, Dr. Octopus, Électro, Le Lézard et L’Homme-sable, respectivement interprétés par Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Rhys Ifans et Thomas Haden Church. Le casting sera également complété par Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch.

Ces «visiteurs», venus d’autres univers narrant les aventures de l’homme araignée, donneront du fil à retordre à l’interprète de Peter Parker, Tom Holland, ayant fait sa première apparition dans le costume de l’homme-araignée en 2016 dans «Captain America: Civil War». Après «Spider-Man: Homecoming» et «Spider-Man: Far From Home», c’est la troisième fois que l’acteur britannique de 25 ans campe le rôle du super-héros dans un film qui lui est exclusivement dédié.

Maguire et Garfield: le retour?

Si la dynamique bande-annonce sortie ce 17 novembre, affole les fans, aucun indice officiel ne semble annoncer la réunion tant rêvée des anciens et du nouveau Spider-Man. Pourtant, une photo montrant Tobey Maguire, 46 ans, et Andrew Garfield, 38 ans, combattre aux côtés de leur cadet, donne lieu à de folles spéculations sur Twitter. Réponse dès le 15 décembre 2021, lors de la sortie du film dans les salles.

(L'essentiel/szu)