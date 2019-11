Une enquête menée à un rythme effréné

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) est alors engagé par un commanditaire anonyme, afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan, aussi excentrique que dysfonctionnelle, qui s'entre-déchire, et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc va plonger dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la dernière minute.

Aux manettes du film, on retrouve Rian Johnson, qui en est également le producteur et scénariste. Le Canadien, auteur de «Looper» ou de «Star Wars - Les Derniers Jedi», rend hommage à Agatha Christie avec un «whodunit» (NDLR: intrigue à énigmes) à travers un thriller drôle et satirique. «Les protagonistes du film sont des archétypes de l'Amérique actuelle. Ils constituent une porte d'entrée pour discuter du climat culturel et politique de notre pays, d'une manière qui je l'espère paraîtra ludique», a récemment expliqué le cinéaste, qui a choisi de placer l'intrigue aux États-Unis.

Le film est servi par un casting cinq étoiles, puisqu'on retrouve, outre Daniel Craig («James Bond») en détective excentrique inspiré par Hercule Poirot, Chris Evans («Avengers»), Ana de Armas («Blade Runner 2049»), Jamie Lee Curtis («Un poisson nommé Wanda») ou Don Johnson. «Je voulais tout le plaisir du whodunit, mais je suis aussi conscient que la chasse aux indices peut s'avérer ennuyeuse, donc j'ai mis dans la machine du thriller à Hitchcock», avoue Rian Johnson.

• «Knives Out». De Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas. Sortie le 27 novembre.

(L'essentiel)