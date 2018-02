«Cro Man» a réinventé les origines du football

Vous n’aimez pas le football moderne, surtout depuis qu’il est gangrené par l’argent? Alors vous allez adorer le football préhistorique. Avec «Cro Man», le réalisateur affilié aux studios Aardman, invente en effet une origine insoupçonnée et loufoque à ce sport. Soit une tribu d’hommes des cavernes vivant heureux, épargnés par les dégâts naturels - et l’évolution - causés par la chute d’une météorite.



Quand Doug et ses congénères de l’âge de pierre sont envahis par des hommes de l’âge de bronze, ils ne font d’abord pas le poids. Mais à défaut d’être évolué, Doug est audacieux. Il décide de battre l’ennemi sur son propre terrain... de football!





Un univers truffé de trouvailles



«Cro Man», c’est un univers familier, puisque le look de ses héros a une parenté évidente avec celui des autres personnages créés par Nick Park dans «Wallace & Gromit».C’est aussi un univers truffé de trouvailles (la tondeuse à mandibules, ou le pigeon qui délivre ses messages à la mode des smartphones). Il multiplie les niveaux de lectures, épinglant la lutte des sexes et des classes par exemple, sans se prendre au sérieux pour autant. C’est surtout un bijou d’animation résolument distrayant.

(L'essentiel)