«Green Book» et «Roma», gagnants des Oscars

«Green Book», l'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le Sud ségrégationniste des États-Unis, a remporté dimanche aux Oscars d'Hollywood le prix du meilleur film. «Tout le film tourne autour de l'amour, du fait de nous aimer les uns les autres malgré nos différences», a déclaré le réalisateur Peter Farrelly, en recevant la récompense suprême sur la scène du Dolby Theater. Sérieux prétendant au titre, Alfonso Cuaron a décroché l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour «Roma», son ode au Mexico des années 1970, qui lui vaut aussi le prix du meilleur réalisateur et de la photographie.

Le palmarès des principales catégories



Meilleur film: «Green Book: Sur les routes du sud»

Meilleur réalisateur: Alfonso Cuaron («Roma»)

Meilleure actrice dans un rôle principal: Olivia Colman («La Favorite»)

Meilleur acteur dans un rôle principal: Rami Malek («Bohemian Rhapsody»)

Meilleure actrice dans un second rôle: Regina King («Si Beale Street pouvait parler»)

Meilleur acteur dans un second rôle: Mahershala Ali («Green Book: Sur les routes du sud»)

Meilleur film d'animation: «Spider-Man: New Generation»

Meilleur film étranger: «Roma»

Autre gagnant de la soirée, «Bohemian Rhapsody», biopic consacré au chanteur du groupe Queen, Freddy Mercury, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Rami Malek. La plus grosse surprise est venue au moment de décerner l'Oscar de la meilleure actrice: donnée grande favorite pour «The Wife», l'actrice Glenn Close, 71 ans, en est sortie grande perdante: sept fois sélectionnée et sept fois déçue après avoir foulé le tapis rouge. Les membres appelés à voter lui ont préféré Olivia Colman, reine Anne dans la comédie historique sombre et loufoque «La Favorite», du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Le vétéran Spike Lee a lui reçu pour cette 91e édition des Oscarsf le premier «vrai» trophée de sa carrière, pour «BlacKkKlansman».

«We will rock you», «We are the champions»... Le groupe Queen avait donné le ton sur scène en ouvrant le bal: «Bohemian Rhapsody» a commencé par rafler trois statuettes dans des catégories techniques (montage, montage de son et mixage) avant le sacre de Rami Malek. Le film et l'acteur avaient déjà tous deux été primés aux Golden Globes au début de la saison des prix. Dans la catégorie des seconds rôles, ce sont deux acteurs noirs américains qui ont emporté les faveurs de l'Académie. Regina King a reçu la première statuette de la soirée pour son rôle dans «Si Beale Street pouvait parler». Mahershala Ali a ensuite été honoré pour son rôle dans «Green Book».

(L'essentiel/afp)