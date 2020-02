Michael Douglas exclu de l'héritage de son père

«Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d’or du cinéma, mais pour mes frères et moi, il était simplement un papa», a déclaré Michael Douglas, après la mort de son père Kirk, à l'âge de 103 ans, le 5 février 2020. Un homme sensible aux causes humanitaires également, en témoignent ses dernières volontés.

Alors que sa fortune estimée à plus de 61 millions de dollars aurait pu être répartie entre ses trois fils, Kirk Douglas a décidé de tout donner à des œuvres caritatives, excluant de facto ses trois enfants de l'héritage. La majeure partie des fonds a été attribuée à sa fondation, le reste ayant été distribué à la St Lawrence Université, à une synagogue de Californie, à un hôpital pour enfants à Los Angeles et enfin à un théâtre.

Fort d'une carrière remplie de succès et marié à Catherine Zeta Jones, Michael Douglas n'avait de toute façon pas besoin d'une telle somme. Il y a même fort à parier que le défunt père avait déjà évoqué son intention avec ses enfants avant sa mort.

(th/L'essentiel)