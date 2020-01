«The Witcher» bientôt adapté en film d'animation

«Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation (...)»: ce tweet de la production Netflix annonce l'adaptation de la série «The Witcher» en un film d'animation, intitulé «The Witcher: Nighmare of the Wolf». L’œuvre emmènera le spectateur dans une intrigue où une nouvelle menace plane sur le Continent.

Déjà célèbre grâce au roman d'Andrzej Sapkowski et par sa transposition en jeu vidéo, la saga connait une renommée fulgurante depuis son adaptation en série, sortie le 20 décembre dernier sur la plateforme de streaming Netflix. Une deuxième saison est déjà prévue pour 2021. La série relate l'histoire de Geralt de Riv, un chasseur de monstres, qui se bat pour trouver une place dans un monde chaotique où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes.

Ce film sera réalisé par la productrice de la série, Lauren Hissrich. Beau DeMayo, qui s'occupe du scénario, œuvre sur la série en collaboration avec le studio Mir, connu pour avoir réalisé «La légende de Korra». Le studio a aussi travaillé sur des projets d'animation Netflix comme «Kipo et l'âge des animaux monstres», «Lego Elves: les secrets d'Elvendale» ou encore «Voltron le défenseur légendaire».

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.