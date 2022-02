À la recherche d’un trésor enfoui depuis cinq siècles

«Uncharted»



De Ruben Fleischer. Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle.

Sortie au Luxembourg: mercredi 16 février 2022.

Passionné d’aventure lorsqu’il était gosse, Nathan Drake (Tom Holland, qui a assisté à une avant-première du film à Paris à cause d’un pari perdu contre McFly et Carlito) sert aujourd’hui des cocktails dans un bar à New York. C’est là que Sully (Mark Walhberg) lui tombe dessus.

Cet ancien ami de son frère aîné disparu est à la recherche d’un butin inestimable et il a besoin de l’aide de Nathan pour le trouver. Ni une ni deux, le jeune homme suit son nouvel acolyte sur la piste du trésor de Magellan: sur le vol d’une clé lors d’une vente aux enchères, dans les catacombes d’une église en Espagne, en plein air au dessus des Philippines... Les péripéties sont loin d’être sans danger pour les deux aventuriers.

L'adaptation au cinéma du jeu vidéo «Uncharted» est évoquée pour la première fois en 2010. David O. Russell est annoncé à la mise en scène, mais il quitte le navire en raison de divergences artistiques avec Sony. En 2014, Neil Burger puis Seth Gordon sont choisis tour à tour à la réalisation, mais abandonnent. Après le passage de Shawn Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight, Ruben Fleischer («Bienvenue à Zombieland», «Gangster Squad», «Venom») devient le réalisateur définitif.

Tom Holland a découvert le jeu vidéo lors du tournage de «Spider-Man Homecoming»: «Quand on travaille avec Sony, toutes les caravanes des acteurs sont équipées des dernières consoles Playstation, a raconté le jeune acteur. «Uncharted» était dans le lot des jeux. Avec mon meilleur ami, dès que nous avons commencé, nous ne pouvions plus nous arrêter».

Une carte au trésor, des indices qui mènent les héros de New York à Barcelone puis aux Philippines, les bateaux de Magellan cachés au fin fond du monde, un peu d’humour et quelques rebondissements: «Uncharted» réunit tous les ingrédients phares du film d’aventure. Il manque toutefois de substance dans son scénario et de personnalité dans sa réalisation. Les scènes d’action aériennes ont beau en mettre plein la vue, elles n’ont rien de réaliste. Cela étant, la scène post-générique donne toutefois - un peu - envie de voir la suite.

(L'essentiel/Marine Guillain)