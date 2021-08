«Spider-​​Man No Way Home» fait vibrer la Toile

Des versions piratées du trailer de «Spider-Man: No Way Home» étaient apparues le week-end dernier sur la Toile. La bande-annonce, dévoilée à l'occasion du CinemaCon de Las Vegas, a finalement été mise en ligne par Sony officiellement lundi soir (NDLR: mardi à l'heure européenne). Après seulement quatorze heures, le trailer cumulait déjà plus de 47 millions de vues, entre Twitter, Instagram, Facebook et YouTube.

Après la trilogie de Sam Raimi et le diptyque de Marc Webb, «Spider-Man No Way Home» est le troisième film de l'univers cinématographique Marvel, après «Spider-Man: Homecoming» (2017) et «Spider-Man: Far From Home» (2019).

Dans le long métrage sorti il y a deux ans sur les écrans, Mysterio accusait dans une vidéo Spidey de l'avoir tué, et dévoilait l'identité de Peter Parker, toujous campé par Tom Holland.

Ce dernier va donc devoir faire face à la fin de son anonymat. Il ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Et lorsqu'il demande de l'aide à Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie vraiment.

Par ailleurs, la bande-annonce de «Spider-Man No Way Home» semble confirmer les rumeurs circulant ces derniers mois. Le Bouffon Vert devrait ainsi être de la partie, et les personnages du Docteur Octopus et d'Electro semblent aussi se cacher dans le trailer. De nombreuses autres théories ont déjà été avancées par les fans, qui devront patienter jusqu'au 15 décembre pour être fixés.

(L'essentiel)