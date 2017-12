La future Cléopâtre sera chaude et méchante

On ne sait pas encore si Angelina Jolie, qui se déclare attachée à ce projet depuis de nombreuses années sans s'être officiellement engagée, incarnera Cléôpatre dans la nouvelle version sur laquelle planche le scénariste David Scarpa. On ne sait pas non plus si le Canadien Denis Villeneuve mettra en scène cette nouvelle mouture de l'histoire de la Reine d'Égypte, lui qui court plusieurs lièvres à la fois: une adaptation du roman «Dune» de Frank Herbert, un projet avec Jake Gyllenhaal intitulé «The Son»...

Ce qu'on sait, d'après les dires du scénariste David Scarpa à The Hollywood Reporter, c'est que sa version s'annonce beaucoup moins sage que celle, mythique, de Joseph L. Mankiewics, avec Elizabeth Taylor, Richard Burton et Rex Harrison, sortie en 1963. Un film qui, à l'époque, faillit provoquer la faillite de la Twentieth Century Fox.

«Avec Cléopâtre, au lieu de produire un film de prestige ( une durée de trois heures, pompeux, avec des personnages aux accents anglais qui agitent des éventails et tout le tintouin), nous l'avons traité comme un thriller politique», explique David Scarpa. «Sale, sanglant, plein de gens qui jurent et couchent et ce genre de choses. Et juste le traiter comme un thriller politique sec et méchant, plein d'assassinats, etc. Prendre le contre-pied de la direction attendue». À ce jour, aucune date n'est annoncée pour un éventuel début de tournage. Affaire à suivre, donc.

(L'essentiel/cma)