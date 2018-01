Une mère défie une police raciste et corrompue

Neuf mois après le meurtre de sa fille, Mildred Hayes (Frances McDormand) décide de prendre les choses en main car la police n’a obtenu aucun résultat. Elle affiche en effet sur trois grands panneaux disposés à l’entrée de la ville un message controversé visant le chef de la police, le très respecté William Willoughby (Woody Harrelson).

«3 Billboards, les panneaux de la vengeance»



De Martin McDonagh. Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sortie le 10 janvier au Luxembourg.





Lorsque Dixon (Sam Rockwell), un officier en chef au fort penchant pour la violence, s’implique dans la dispute, la lutte entre Mildred et les forces de l’ordre racistes et corrompues de la petite ville d’Ebbing va commencer à prendre une tournure dangereuse.

«3 Billboards, les panneaux de la vengeance» est le troisième film du Britannique Martin McDonagh après «Bons baisers de Bruges» et «7 Psychopathes». Le film est le grand gagnant des derniers Golden Globes, où il a remporté quatre récompenses: meilleur film dramatique, meilleur scénario, meilleur second rôle, et meilleure actrice pour Frances McDormand. Épatante, cette dernière était pourtant réticente à incarner ce personnage. C’est son mari, le cinéaste Joel Coen, qui l’en a convaincue.



(L'essentiel)