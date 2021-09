Pour Delon, «ce serait pas mal si on partait ensemble»

Alain Delon, l'autre vieux lion du cinéma français, s'est dit lundi sur CNews «complètement anéanti» par le décès de Jean-Paul Belmondo, survenu lundi à Paris. «Je suis complètement anéanti. Là je vais essayer de m'accrocher pour pas faire la même chose dans cinq heures... Remarquez, ce serait pas mal si on partait tous les deux ensemble. C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans», a déclaré le monstre sacré du cinéma, 85 ans, la voix tremblant d'émotion.

Souvent dépeints, à tort, comme des rivaux, les deux géants du cinéma français de la 2e moitié du XXe siècle ont connu des carrières parallèles, le plus souvent au sommet du box-office, et leur amitié teintée d'une certaine rivalité a nourri la légende de ces deux caractères que tout opposait. Parmi ces films, «Borsalino» (1970) réalisé par Jacques Deray. L'histoire de deux jeunes malfaiteurs qui se lient d'amitié et deviennent les rois de la pègre à Marseille.

En 1998, Patrice Leconte les réunit dans «Une chance sur deux», avec Vanessa Paradis. «Ils sont diamétralement opposés, ce qui les rend complémentaires et, en même temps, extrêmement proches l'un de l'autre. C'est très curieux deux acteurs, qui, comme eux, ont à la fois tout et rien à voir avec l'autre», avait déclaré le réalisateur. Une amitié indéfectible, mélange de tendresse et de virilité, que Paris Match mettra en scène jusqu'au bout, en une, en juin 2019, dans un bras de fer en bras de chemise.

(L'essentiel/afp)