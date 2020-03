Grave accident sur le tournage de «Batwoman»

L'accident s'est déroulé mi-mars, peu avant que le tournage de la série «Batwoman» ne s'interrompe à cause du coronavirus. Selon le «Vancouver Sun», Amanda Smith, une assistante de production de 30 ans, a été sérieusement blessée quand la nacelle d'un chariot télescopique a heurté sa tête.

Selon Tyler Mazzucco, un de ses amis, Amanda se trouvait dos à la machine et n'a pas pu l'entendre à cause du bruit du trafic sur le pont au-dessus du plateau de tournage. Elle a été blessée à la colonne vertébrale et a été transportée en urgence au Vancouver General Hospital.

Pour le moment, la Canadienne ne sent plus ses jambes, mais ses proches gardent espoir et ont lancé une cagnotte en ligne devant lui permettre de ne pas avoir de soucis financiers dans les mois qui arrivent. «Amanda ne sera pas capable de travailler ces prochains temps et elle a besoin de notre aide pour joindre les deux bouts jusqu'à son rétablissement. Nous ne voulons pas qu'elle s'inquiète pour ses finances alors qu'elle vit une période incertaine», a expliqué Tyler Mazzucco.

(L'essentiel/jfa)