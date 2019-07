Le lionceau Simba venge la mort de son père

Les remakes en 3D de dessins animés classiques par Disney ont fait fureur au box-office ces dernières années, mais le studio compte sur son dernier-né, «Lion King», pour se propulser au sommet. Avec un budget de 250 millions de dollars et un casting de stars comme Beyoncé pour les voix des personnages, les attentes sont grandes pour ce film qui retrace l'histoire culte du lionceau Simba vengeant la mort de son père. Presque chaque scène du film, de la crinière scintillante de Mufasa aux yeux étrangement réalistes des hyènes, a été créée à partir d'images générées par ordinateur.

«Lion King»



De Jon Favreau. Sortie le 17 juillet.





Pourtant, «Le Roi Lion» n'est pas un film d'animation en 3D conventionnel. Selon son réalisateur, Jon Favreau, il est même complètement nouveau: un film tourné par une équipe traditionnelle de cameramen, mais au sein d'un monde de réalité virtuelle en 3D. Les auteurs et les acteurs ont pu, casques virtuels à l'appui, «entrer» comme dans un jeu vidéo dans une savane africaine pour filmer ou simplement regarder gambader des versions brutes générées par ordinateur de Simba et de ses amis. «L'équipe mettait ses casques, y allait, explorait les environs et installait ses caméras au sein de la réalité virtuelle», a dit Jon Favreau.

Elton John repart pour un tour

Le remake de l'immense succès de 1994 suit méticuleusement la trame du premier film, ramenant même James Earl Jones en tant que voix du père de Simba, Mufasa.

Les chansons cultes comme «Le cercle de la vie» et «Je voudrais déjà être roi» reviennent telles quelles. Les compositeurs Hans Zimmer et Lebo Morake ont de nouveau fait équipe commune pour la bande originale, et Elton John et le parolier Tim Rice ont offert une nouvelle chanson. L'original avait été critiqué pour sa distribution principalement blanche. Cette fois, Florence Kasumba, née en Ouganda, joue la sinistre hyène Shenzi, tandis que le Sud-Africain John Kani prête sa voix au sage Rafiki.

Dans la version française, on retrouve notamment les voix de Rayane Bensetti, Anne Sila et Jamel Debbouze.

(L'essentiel)