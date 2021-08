Une course contre la montre bourrée d'humour

«Attention au départ»



De Benjamin Euvrard. Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur. Sortie mercredi 18 août 2021

Benjamin (Jérôme Commandeur) et Antoine (André Dussollier) accompagnent un groupe de gamins (enfants, petits- enfants et enfants des copains) à leur colonie de vacances. Mais alors qu’ils sont occupés à aider une vieille dame sur le quai de gare, le train part sans eux. Sans eux, mais avec les gosses! Trop contents d’être livrés à eux-mêmes durant une nuit, ceux-ci se sentent libres de faire toutes les bêtises qu’ils veulent...

De mille et une façons, affrontant tout autant de catastrophes, Benjamin et Antoine vont tenter d’arriver à l’heure pour les récupérer à la gare d’arrivée. Ils ont 12 heures devant eux… «Attention au départ!» ne propose rien de plus que ce qu’il vend au départ: une course contre la montre faite d’humour et de péripéties, et un duo de loosers rigolos au cœur tendre.

(L'essentiel/Marine Guillain)