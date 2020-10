Ce garçon est prêt à tout pour devenir Miss France

Orphelin, Alex (Alexandre Wetter, en interview ici) cohabite avec une drôle de clique et stagne dans une vie monotone. Enfant, il avait un rêve: être Miss France. Quinze ans plus tard, cette aspiration oubliée va resurgir et Alex va tout mettre en œuvre pour remporter la couronne, en cachant son identité de garçon.

«J’avais des a priori sur ce concours, explique le réalisateur Ruben Alves. J’ai suivi ces filles pendant un an. D’un côté elles choisissent d’y aller, elles sont libres et ça leur permet de s’exprimer, mais en même temps on les enferme dans des diktats. Moi, j’ai mis un garçon dans ce concours pour briser les codes».

Les (petits) points négatifs de cette comédie, qui a fait la clôture du Festival de l’Alpe d’Huez en janvier dernier? Elle manque parfois de finesse, comporte des touches de «drama» pas nécessaires et mériterait d’avoir quelques aspects plus approfondis. Pour le positif, «Miss» est drôle et empli de sincérité. Alexandre Wetter est aussi épatant et touchant dans ce premier rôle que Thibault de Montalembert (de «Dix pour cent» dont la nouvelle saison vient de commencer) est parfait en travesti!

Surtout, ce long métrage est important par le message de tolérance et d’ouverture qu’il véhicule. «L’impact que je souhaite? Une prise de conscience dans une société de plus en plus clivante, communautaire et individualiste, remarque Ruben Alves. Les gens en marge de la société me touchent. Pour moi, la différence est une richesse.»

(L'essentiel/Marine Guillain)