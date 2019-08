Tarantino arrive avec un film très attendu

Machine marketing bien rodée: depuis sa projection à Cannes, il ne se passe pas une semaine, un jour, une heure sans une anecdote, un ragot, une polémique concernant «Once Upon a Time… in Hollywood» («OUATIH»). Au film de parler, maintenant.

De Quentin Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Sortie mercredi 14 août 2019. ***





C'est écrit sur les affiches: «9e film de Quentin Tarantino.» Le réalisateur a annoncé il y a longtemps la fin de sa carrière après son 10e film. Comme il compte les deux «Kill Bill» comme un titre, il n'y a aucune raison que le volume 3, dont il discuterait avec Uma Thurman, ne les rejoigne pas. Quant à un éventuel volet de «Star Trek», il serait à part, car basé sur un scénario non original.

Les stars

Brad Pitt, avec son moment torse nu et son jeu minimaliste un brin m'as-tu-vu, incarne la doublure et larbin d'un acteur sur le déclin, rôle qui permet à Leonardo DiCaprio de faire étalage de la variété de son jeu, y compris dans sa traditionnelle scène de pétage de plombs. C'est la première réunion Quentin-Leo-Brad, et ça leur va bien.

L'histoire

1969. Fin d'un âge d'or, avènement de l'ère hippie. Tarantino s'approprie l'époque sans craindre de tordre le cou aux faits (on est dans un conte, ne l'oublions pas). Le duo principal est voisin de Sharon Tate (Margot Robbie) et son rôle dans le destin de la victime du gourou Manson a fait s'étrangler les puristes et la famille Polanski. C'est pourtant un formidable pied de nez à la fin d'une ère d'insouciance.

Le bazar

La distribution longue comme un jour sans pain (Al Pacino, Kurt Russell, Michael Madsen, Bruce Dern et d'autres coupés au montage) n'est qu'un exemple d'accumulation parmi d'autres. Histoire de compenser le manque d'émotions?

La gloire

Truffé de références aux grand et petit écrans, «Once Upon a Time… in Hollywood» sert d'écrin à Quentin Tarantino pour citer sa propre filmographie (comme cette scène qu'on dirait tirée d'«Inglourious Basterds». Ou le fétichisme des pieds. Ou les ­tueries...). Une façon de s'au­toproclamer membre de la ­légende qu'il chante.

