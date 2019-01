«Ma copine m'aide à garder la tête froide»

A l'affiche de «Ben is Back» prévu le 23 janvier dans les salles au Luxembourg, Lucas Hedges est l'un des jeunes les plus prometteurs de Hollywood. A 22 ans, il déborde de projets avec plusieurs films et une pièce de théâtre à Broadway en 2019.

Vous avez été nominé aux récents Golden Globes pour «Ben is Back». Pourquoi est-ce un film important ?

Des millions d'américains consomment des médicaments anti-douleurs qui les rendent accros. L'histoire suit un jeune qui est devenu dépendant après la prescription d'un dentiste, au point de finir en cure de désintox. Je ne sais pas si ce fléau est aussi important en Europe mais ces drogues en pharmacie sont toutes aussi nocives que la coke ou l'opium.

Votre père, Peter, est le réalisateur de «Ben is Back». N'est-ce pas difficile d'être dirigé par ses parents à votre age?

Au contraire, c'est moi qui ai proposé à papa d'incarner Ben lorsqu'il m'a parlé de son scénario. Nous avons une excellente relation. Le seul truc bizarre est lorsqu'il venait pour parler sur le tournage. J'avais l'impression qu'il allait m'engueuler et m'envoyer dans la chambre pour me punir (rires).

Êtes-vous proche de votre famille?

Je suis tellement proche de ma famille que j'ai habité chez mes parents jusqu'à l'année dernière. Je viens tout juste de m'installer à Manhattan et vous savez qui est mon coloc? Mon grand frère, Simon! C'est notre première année d'indépendance loin de la maison familiale de Brooklyn.

Julia Roberts incarne votre mère dans «Ben is Back» et Nicole Kidman sera votre maman dans «Boy Erased». Laquelle des 2 est la meilleure mère pour vous?

Julia ou Nicole ? Impossible de répondre à ça ! Roberts est le style de maman qui pourrait soulever des montagnes pour sauver ses enfants. Nicole est une mère aimante qui sait créer l'univers parfait et magique pour que ses enfants soient heureux. C'est la seule manière pour moi de différencier les deux (rires).

Comment gardez-vous les pieds sur terre face à votre énorme succès aux USA ?

J'ai tendance à fuir et à m'isoler. Chaque fois que l'on parle de moi dans les médias, ma première réaction est de vouloir rester enfermé chez moi pour éviter d'attirer l'attention dans la rue. J'ai la chance d'avoir un groupe d'amis proches ainsi que mon amoureuse avec lesquels je passe des soirées dans mon appart. En fait, c'est ma copine Taylor qui m'aide à garder la tête froide. Parfois, j'aime inviter à dîner des potes qui ne sont pas dans le show-biz pour parler d'autres choses. D'autres fois, j'ai besoin de partager mes émotions avec d'autres jeunes artistes car il n'y a qu'eux qui comprennent les difficultés de garder les pieds sur terre lorsqu'on vous lance des fleurs.

Regardez la bande-annonce du film «Ben is Back»:

Regardez l'interview de Lucas Hedges au sujet de son autre film, «Boy Erased», avec Nicole Kidman:

(L'essentiel)