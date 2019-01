Chauffeur pour un cartel de la drogue

À plus de 80 ans, Earl Stone (Clint Eastwood) est aux abois. Non seulement il est fauché et seul, mais par ailleurs son entreprise risque d’être bientôt saisie. Il accepte alors un boulot qui, du moins en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Mais sans le savoir, l’octogénaire vient de s’engager à devenir passeur de drogue pour un cartel mexicain.

«The Mule»



De et avec Clint Eastwood, et Bradley Cooper, Laurence Fishburne.

Sortie au Luxembourg le 23 janvier.





Extrêmement performant, Earl transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui va pousser les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un «supérieur» en charge de sa surveillance. Mais les trafiquants ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui: l’agent de la DEA Colin Bates (interprété par Bradley Cooper) est aussi plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».

Entre la police, les hommes de main du cartel mais aussi les fantômes du passé qui menacent de le rattraper, Earl est lancé dans une course contre la montre. Le film de Clint Eastwood, qui repasse devant la caméra pour la première fois depuis 2012, s’inspire de la vie de Leo Sharp, vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu dans les années 80 le transporteur de drogue le plus âgé et le plus prolifique du cartel de Sinaloa. Nick Schenk, qui collabore à nouveau avec Eastwood, est parti de cette histoire pour son scénario.

(L'essentiel)