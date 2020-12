Après avoir remporté une multitude de prix pour sa série «La fabuleuse Mme Maisel», l’actrice se lance dans la production d’un nouveau film.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’incarner cette jeune maman dans le milieu des gangsters des années 70?

Depuis très jeune, j’adore ce genre de films, comme «Le parrain». À l’époque, les femmes n’avaient que des rôles secondaires. La réalisatrice Julia Hart et moi, nous avons voulu raconter une histoire dans la pègre américaine mais du point de vue féminin. «I’m Your Woman» est raconté par une femme, réalisé par une femme et montre la force d’une femme pour survivre et sauver son bébé au milieu des gangsters des années 70.

Êtes-vous douée avec les armes?

Au contraire! Je panique à la simple vue d’une arme à feu. J’ai passé quelques jours dans un stand de tir pour me préparer au tournage et cela a été un vrai défi. J’ai les mains moites rien que d’en parler. Je savais que ce serait indispensable pour incarner Jean car elle a un sentiment de puissance quand elle arrive à manier un pistolet et cela lui sauve la vie. Mais moi, je refuse d’être armée.

Votre personnage est une jeune maman. Est-ce que cela vous a donné envie de fonder une famille?

Un bébé de six mois sur un plateau de cinéma n’est pas évident car c’est aux acteurs et aux techniciens d’être prêts en permanence. Hors de question de demander à un bébé de sourire ou de pleurer sur commande, alors on se tenait prêts à tout. Nous avions plusieurs bébés pour limiter les heures devant les caméras. Le plus drôle est qu’il arrivait qu’ils s’endorment en plein milieu d’une scène d’action! J’ai même eu à changer quelques couches pour ne pas perdre trop de temps entre deux prises de vues. De là à être maman tout de suite pour de vrai, c’est une autre histoire (rires).

Entre ce film des années 70 et votre série «La fabuleuse Mme Maisel» dans les années 50-60, vous semblez abonnée aux années passées…

Cela me convient. Quand j’ai étudié les arts dramatiques à l’école, on me refusait à toutes les auditions. On me disait que je n’étais pas assez drôle, trop ceci, pas assez cela. Et puis, on m’a trouvée parfaite pour être Maisel, cette jeune Juive dans le New York de la fin des années 50 qui devient une comique. Mon objectif est de trouver des projets intéressants, peu m’importe si cela ne se passe pas au XXIe siècle.

Vous êtes mariée depuis quatre ans à l’acteur Jason Ralph. Comment surmontez-vous ces mois de confinement?

Nous avons traversé les États-Unis en voiture pour nous rendre de New York à Los Angeles en évitant de prendre l’avion. Je suis tombée amoureuse de Santa Fe au Nouveau-Mexique et nous avons passé du temps dans cette ville qui est un peu à mi-chemin dans notre périple. Après les six premiers mois confinés à New York, cela nous a fait du bien d’être dans les montagnes en pleine nature. Nous avons l’avantage de pouvoir faire cela et je comprends les gens qui n’en peuvent plus d’être enfermés dans un appartement.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)