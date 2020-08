«Je suis plus que prêt pour Batman»

Alors que «Tenet» sort au cinéma ce mercredi, Robert Pattinson est déjà tourné vers son prochain rôle, celui de Batman. L’acteur anglais de 34 ans a accepté de donner une interview depuis son domicile londonien.

Que pouvez-vous nous dire de «Tenet», en salles dès mercredi?

Robert Pattinson: Christopher Nolan (NDLR: le réalisateur) refuse que l’on raconte le film, alors je vous dirais que c’est un thriller d’espionnage. J’incarne Neil, un gars extrêmement complexe et je me suis littéralement laissé porter par les dialogues. J’ai passé des semaines à essayer de comprendre Neil tellement l’univers de «Tenet» est compliqué. Finalement, je me suis dit que Neil adorait vivre dans le chaos et tout a été plus simple à incarner.

Quelle a été la scène qui a représenté le plus grand challenge pour vous?

Il y a une grande scène d’action avec des voitures où mon personnage roule à toute vitesse au milieu d’autres véhicules. Je crois que je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie sur un tournage.

Que faites-vous pour vous changer les idées durant des moments difficiles?

Je chante! Pendant des années, j’adorais faire de la musique et cela me plaît toujours, mais je crois que je suis plus efficace sur le plan artistique en utilisant mon énergie dans le cinéma. La musique est un processus où l’on doit s’isoler pour écrire alors que l’on a besoin d’autres personnes pour jouer la comédie. Mon fantasme est d’être dans un club de karaoké en train de chanter et d’avoir toute la salle qui m’applaudit. Ce qui n’arrivera jamais car je suis loin d’être un excellent chanteur (rires).

Êtes-vous aussi bon danseur?

Le plus grand moment de ma carrière de danseur est lorsque ma sœur m’a surpris en train de danser sur le CD des plus grands succès de Billy Ocean. Ado, j’écoutais ce disque en boucle!

Est-ce que la musique est aussi importante pour vous glisser dans la peau d’un personnage, par exemple Batman que vous tournez actuellement?

C’est capital oui, car cela crée une ambiance. En ce moment j’écoute beaucoup de musique classique, surtout des symphonies comme celles de Bach ou de Wagner. Je les écoute en entier, comme si je regardais un film.

Où en êtes-vous de la production de Batman?

Je suis plus que prêt pour Batman. Nous avions commencé quelques semaines avant l’arrêt de la production en raison du Covid-19. Je dois retourner aux studios Leavesden près de Londres début septembre 2020 pour reprendre le costume de l’homme chauve-souris. Mais tout peut changer en fonction de la situation sanitaire bien sûr.

