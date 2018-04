Oublier une rupture sous le soleil de La Réunion

Quand on voit Françoise (Miou-Miou), quittée par son mari, se vautrer dans sa déprime, on se dit que ça ne va pas être de la tarte de lui arracher un sourire. C'est compter sans ses filles, pleines de ressources pour la rebooster. Dans le cadre de la mission «Sauver maman», rien de tel qu'un séjour à La Réunion pour les 60 ans de Françoise. Afin de remettre de la joie dans sa vie, tous les moyens sont bons même les mauvais (comme payer un animateur du club de vacances pour la draguer)...

«Larguées»



D'Éloïse Lang. Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux.

Sortie mercredi 18 avril 2018. ***

Rose (excellente Camille Cottin, primée au Festival de l'Alpe-d'Huez) est aussi rock'n'roll et provoc qu'Alice (Camille Chamoux) est rangée et nunuche. Du coup, il y a une sacrée répartie et quelques répliques mythiques dans «Larguées», premier long métrage en solo d'Éloïse Lang («Connasse», série d'épisodes puis long métrage dans lesquels elle dirigeait déjà Camille Cottin).

Du genre: «Tu es blanche devant et rose derrière, on dirait un malabar bi-goût» (maudit coup de soleil!). Du genre: «Au bout de deux verres tu auras oublié que tu as une mère» (la sœur sage à la sœur délurée). Du genre: «C'est génial de passer de dépressive à sosie de Shakira!»... Ton léger, trio d'actrices qui matche: malgré quelques exagérations dispensables, «Larguées» assure sa mission: faire marrer.

(L'essentiel/Marine Guillain)