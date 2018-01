Minnie a (enfin) son étoile à Hollywood

Minnie Mouse a reçu lundi son étoile sur la voie de la Célébrité à Hollywood quarante ans après Mickey, en l'honneur du 90e anniversaire du premier dessin animé de Disney dans lequel elle apparaît. Le patron de Walt Disney Bob Iger et la chanteuse Katy Perry faisaient partie des personnalités présentes sur Hollywood Boulevard à Los Angeles pour l'occasion, devant le cinéma El Capitan, qui appartient au groupe de divertissement et médias.

Mickey avait reçu une étoile dès novembre 1978, et Bob Iger, qualifiant Minnie d'«icône», a noté qu'après «90 ans dans le monde du spectacle, il était temps que tu reçoives (la tienne)». «Son style (vestimentaire) incarne l'idée d'une mode amusante à porter. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à porter un nœud, un rouge ou des pois comme elle. Et croyez-moi, j'essaie», a ironisé la pop-star Katy Perry, elle-même en robe rouge à pois blanc et chapeau assorti, à l'image de la célèbre héroïne de dessin animé. «C'est un talent particulier d'apporter de la joie à tant de gens, et elle le fait d'un simple battement de cil», a-t-elle ajouté.

Minnie Mouse - "the official first lady of the Walt Disney Company" - honored with a star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/aK5GS3RB6Tpic.twitter.com/457A05SMKD– ABC News (@ABC) 22 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)