Drake se lance dans le cinéma

Drake et son partenaire de longue date, Future the Prince, ont signé un accord d'exclusivité avec la nouvelle société Forest Hill Entertainment du réalisateur Matthew Budman. Ce dernier a travaillé en tant que coproducteur sur «Zero Dark Thirty», le film de guerre oscarisé de 2012, ainsi que sur «American Hustle», sorti en 2013. «Drake et moi sommes ravis de collaborer avec notre ami de longue date à la création de Forest Hill Entertainment, et de soutenir Matthew et son équipe alors qu'ils repoussent les limites en matière de contenu révolutionnaire, a déclaré Future the Prince, de son vrai nom Adel Nur, au site Deadline. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mission de développer et de promouvoir les talents émergents et prééminents dans le paysage du divertissement. »

Le rappeur canadien et son associé ont déjà rencontré le succès en tant que créateurs de contenu en développant l'empire de la superstar du RnB, mais il s'agit de leur première incursion dans les grandes productions cinématographiques. L'interprète de «God's Plan» a signé un contrat lucratif de 19 millions de dollars avec Apple Music en 2015 pour la production de contenu exclusif. Il a également travaillé en tant que producteur pour le documentaire sportif de 2017, «The Carter Effect», sur le basketteur canadien Vince Carter, et a aussi été producteur de la nouvelle série dramatique «Euphoria», qui devrait sortir cette année.

Drake, qui a débuté sa carrière d'acteur dans la série «Degrassi» au début des années 2000, a récemment fait part de son désir de retrouver les plateaux de tournage, bien qu'il ne sache pas s'il envisage de jouer dans les films qu'il produira avec Matthew Budman et Forest Hill Entertainment. «Quand je redeviendrai acteur, je veux faire des choses où les gens se diront : «Wow, je ne m'attendais pas à ça», a-t-il déclaré à The Hollywood Reporter. La star de 32 ans a indéniablement l'esprit d'entreprise : il possède déjà sa propre ligne de vêtements et a lancé sa marque de whisky, Virginia Black, en 2016.

(L'essentiel/Cover Media/lja)