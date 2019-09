«J'ai été impressionnée par Meghan Markle»

Dans le film, Laura Carmichael reprendra le rôle de Lady Edith qu'elle campait déjà dans la série «Downton Abbey», diffusée de 2010 à 2015. Comme son personnage d'aristocrate, l'actrice anglaise de 33 ans est fan de la famille royale.

Comment se sont passé vos retrouvailles avec Lady Edith?

C'était vraiment fun. Les producteurs m'ont rappelé qu'elle était à présent la plus chic de tous. Son rang aristocratique est désormais le plus élevé de sa famille à cause de son mariage. Du coup, Edith savoure le fait de remettre sa sœur Lady Mary à sa place!

Sa relation compliquée avec Lady Mary vous parle-t-elle?

J'ai deux sœurs qui sont mes meilleures amies donc à ce niveau, pas vraiment. Michelle Dockery, qui joue Lady Mary, en a deux aussi. Dès le début, on a eu le sentiment de comprendre le langage des sœurs, même leur espièglerie. Dans la première saison de la série elles se taquinaient puis cela s'est mué en quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais il n'y a pas de rivalité entre mes sœurs et moi dans la vie.

Dans le film vous portez un diadème prêté par un grand joaillier. Étiez-vous angoissée de le perdre?

Totalement. Quand j'arrivais au boulot, je me demandais comment j'allais garder ce truc sur ma tête. Dans chaque scène où jouaient le roi et la reine, toutes les femmes mariées devaient porter un diadème…qui n'arrêtait pas de glisser et tomber. Un cauchemar! Cela dit, les joailliers ont été très gentils de nous les prêter parce que normalement on est suivi partout par cinq gardes du corps mais ils ont fait confiance à notre équipe.

Les femmes de la famille royale sont-elles plus émancipées aujourd'hui qu'à l'époque?

Je trouve que oui. Leurs rôles sont rigides mais c'est la tradition et Dieu sait comment elles vivent ça. Tous les membres de la famille royale font beaucoup d'efforts en ce moment pour comprendre les problèmes actuels et utilisent leur statut pour soutenir diverses causes. J'ai été très impressionnée par l'édition de Vogue réalisée par Meghan Markle. Elle aurait pu se contenter de donner une interview accompagnée de jolies photos.

Êtes-vous monarchiste?

Je trouve que la famille royale fait un super boulot, surtout dans la situation actuelle du pays. Son rôle n'est pas facile et je ne l'envie pas. Est-ce que cela fait de moi une monarchiste? Probablement oui!

(L'essentiel)