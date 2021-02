La crise continue entre Tessa et Hardin

«Je désire juste que tu sois heureuse», susurre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin). «Pourquoi tu n’as pas confiance en moi?» hurle Tessa (Josephine Langford) quelques secondes plus tard. Et c’est reparti pour un tour de rapports sexuels passionnés, de disputes violentes et de moments tendres entre les deux amoureux tourmentés.

Afin de faire patienter les fans, un teaser d’une minute d’«After: la chute» est sorti pour la Saint-Valentin, posté notamment par Anna Todd, autrice de cette saga à succès (lire plus bas). Il montre les deux amants s’aimer et se déchirer, encore et encore.

Changements dans le casting et à la réalisation

Tourné à l’automne 2020 en Bulgarie en même temps qu’«After 4», «After 3» n’a pas encore de date de sortie. Les deux films sont mis en scène par une nouvelle réalisatrice, après Jenny Gage pour le premier film et Roger Kumble pour le second: Castille Landon, âgée de 29 ans.

Côté casting, la production a dû recaster plusieurs acteurs. Landon, la mère de Tessa, ainsi que le père et la belle-mère de Hardin seront ainsi tous incarnés par de nouvelles têtes. Le fait de tourner en Europe, où les cas de coronavirus étaient moins nombreux, aurait impliqué ces changements.

(L'essentiel/mag)