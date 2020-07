Ces quadras séparés qui veulent... s'éclater!

Après cinq ans de mariage, Ben (Arnaud Ducret) est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe: humilié et plaqué dans la foulée! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick (François-Xavier Demaison), un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager dans sa grande villa.

Patrick, au contraire de Ben, entend profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Rejoints par d'autres divorcés, les fêtards quadragénaires ébauchent les premières règles du «Divorce Club».

Séparation difficile pour Michaël Youn

«Divorce Club» est le troisième film de Michaël Youn en tant que réalisateur. Il arrive sur les écrans sept ans après «Vive la France». «J'ai été déçu par le score final de "Vive la France" qui a dépassé le million d'entrées mais qui a terminé en deçà de mes espérances. Alors derrière, je me suis un peu cherché artistiquement en tant qu'auteur et réalisateur. Et quand on se cherche, on délivre moins vite», reconnaît le comédien et cinéaste français.

L'idée du film «Divorce Club» est partie d'un concours de circonstances. D'un côté, il y avait l'envie du distributeur SND et du producteur Clément Miserez de proposer à Michaël Youn un film autour des thèmes du divorce et du lâcher prise, et de l'autre côté, au même moment, dans sa vie personnelle, une séparation qui lui a procuré de nombreuses réflexions et anecdotes sur la question. À travers la farce et la comédie, Michaël Youn aborde aussi des thèmes plus profonds comme le temps qui passe, l'idée du pardon ou de l'amitié.

«Divorce Club» De Michaël Youn. Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot. Sortie le 15 juillet.

