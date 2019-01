Anne Hathaway au casting du prochain Todd Haynes

Produit par Mark Ruffalo et Killer Films et distribué par Participant Media, le nouveau Todd Haynes, s'intéressera au procès environnemental du géant de la chimie DuPont. Le long métrage sera basé sur un article du New York Times écrit par Nathaniel Rich qui dépeint l'avocat Robert Bilott, l'homme qui a décidé d'attaquer en justice le groupe industriel américain. Il reproche à ce dernier d'utiliser du Teflon (ou PFOA), substance qui polluerait l'eau en Virginie occidentale.

En plus d'Anne Hathaway, Tim Robbins et Mark Ruffalo (qui incarnera Robert Bilott), Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper et Bill Pullman feront partie du casting. Le tournage commencera la semaine prochaine, à Cincinnati.

(L'essentiel/afp)