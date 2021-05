Carte blanche de la part de Disney

Depuis le disque «High As Hope», sorti en 2018, Florence and the Machine s’est fait particulièrement discret. On comprend désormais mieux pourquoi. Le groupe britannique n’était pas en vacances. Loin de là! Après avoir révélé il y a deux semaines qu’il avait composé les chansons de la comédie musicale «Gatsby le Magnifique», prochainement à l’affiche à New York, le combo a indiqué lundi qu’il était l’auteur de la BO du film «Cruella», préquel des «101 dalmatiens», sur les écrans dès le 26 mai 2021.

Au sujet du single «Call Me Cruella», la chanteuse Florence Welch a expliqué: «Certaines des premières chansons que j’ai appris à chanter étaient des chansons de Disney. Composer et interpréter une chanson pour «Cruella» est donc un rêve d’enfance devenu réalité. Ce d’autant plus que Disney m’a accordé une totale liberté pour que je puisse exprimer la folie de Cruella.»

L’artiste britannique de 34 ans a travaillé sur ce titre avec Nicholas Britell, célèbre compositeur de musiques de films. «Avec cette chanson, le but était de retrouver l’esprit du rock sauvage des années 1960 et 1970. Nous avons tout enregistré avec du matériel vintage et des bandes analogiques à Abbey Road et aux AIR Studios à Londres», a-t-il précisé. Le titre «Call Me Cruella» sera dévoilé quel­ques jours avant la sortie du film, le 21 mai 2021.

