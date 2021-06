«La cigarette m'a aidée à obtenir le grain de voix»

Pour ses premiers pas au cinéma, Andra Day s’est surpassée. La chanteuse de 36 ans est sensationnelle en Lady Day dans «Billie Holiday, une affaire d’État», film dans lequel joue aussi Trevante Rhodes, en salle dès le 30 juin. Grâce à ce premier rôle, l’Américaine a gagné un Golden Globe et une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.

Pour incarner Billie Holiday vous vous êtes mise à fumer et à boire. Avez-vous pris de mauvaises habitudes?

Je ne fume plus, même si je dois avouer qu’il m’est arrivé d’en griller une pour une séance photos et le tournage d’un vidéoclip dernièrement. La cigarette m’avait aidée à obtenir le grain de voix de Billie Holiday et puis aussi à me calmer parce que je suis très speed, tout le contraire d’elle. Je n’ai jamais été portée sur l’alcool donc je n’ai pas eu de problème à arrêter de boire.

Chanter, c’est votre vie, comme pour Billie?

Oui, mais avec des bémols. Ma foi vient en premier, suivie de ma famille, donc chanter est à la troisième place. Je suis une personne profondément spirituelle. J’essaie d’honorer Dieu et les gens dans tout ce que j’entreprends. J’aime les gens avec tous leurs défauts, même ceux qui sont paumés.

Allez-vous continuer à faire du cinéma?

Si vous m’aviez posé la question sur le tournage, je vous aurais répondu: «Plus jamais!» Faire ce film m’a consumée et j’y ai consacré trois ans de ma vie. Mais je comprends que je suis bénie d’avoir pu accomplir une chose pareille et cette expérience m’a transformée. J’ai envie de raconter d’autres histoires, mais plutôt de l’autre côté de la caméra.

Quels obstacles avez-vous dû surmonter sur le chemin du succès?

Je suis ma pire ennemie. Il m’arrive d’avoir tellement peur de faire quelque chose que je me sabote. J’ai failli ne pas faire ce film parce que j’étais terrifiée. Et lorsque les Obama m’avaient invitée à chanter à la Maison-Blanche, j’avais d’abord refusé. Je me disais qu’ils étaient si intelligents et cultivés alors que moi, je n’avais pas été à l’université. Je dois continuellement soigner mon manque d’estime.

(L'essentiel/Miguel Cid)