Angelina Jolie et sa grenouillère éléphant

Angelina Jolie et l'enfant star Brooklynn Prince portaient des grenouillères en forme d'éléphant lors de l'enregistrement de leurs voix pour Le Seul et Unique Ivan. Dans la nouvelle comédie familiale, les actrices interprètent Stella et Ruby, des éléphants d'Afrique adultes et bébés. La fillette de 10 ans a suggéré de porter dans la cabine d'enregistrement des grenouillères assorties représentant leurs personnages.

«Quand je l'ai vue aux Critics' Choice Awards, je me suis dit : «Hé, on devrait porter des grenouillères en forme d'éléphant dans la cabine d'enregistrement», a rappelé la star de Florida Project à Collider. Et puis, je suis rentrée à la maison et j'ai dit: «Maman, s'il te plaît, achète-moi une grenouillère pour éléphant à Angie et moi». Et ma mère m'a dit: «J'achète à Angelina Jolie une grenouillère en forme d'éléphant pour aller avec ma fille. Quelle est sa taille?» Alors, j'étais là, dans la combinaison, à rebondir. Et puis Angie a mis la sienne, et nous avons fait un selfie ensemble, avec notre combinaison éléphant. »

Un petit cadeau d’Angie

La petite fille a admis qu'il faisait trop chaud en portant ces vêtements toute la journée, alors elles ont fini par nouer leurs grenouillères autour de la taille. Elle a également révélé que sa co-star lui avait aussi offert un cadeau sur le thème de l'éléphant. «Angie m'a aussi acheté cette peluche composée d'un petit bébé éléphant et d'un grand éléphant qui se tiennent la trompe l'un l'autre pour Pâques», a-t-elle expliqué.

Angelina Jolie a ajouté : «On peut dire sans se tromper que nous sommes devenues comme la famille des éléphants dans le (film). Nous sommes vraiment entrées dans nos personnages.» Le film suit un gorille du nom d'Ivan, dont le cri a été entendu par Sam Rockwell, alors qu'il tente de reconstituer son passé avec l'aide de l’éléphante Stella et qu'ils élaborent un plan pour s’échapper de captivité. Bryan Cranston est en vedette aux côtés de comédiens tels que Helen Mirren, Danny DeVito et Chaka Khan.

«Le Seul et Unique Ivan» est disponible sur Disney+ dès maintenant.

(L'essentiel/Cover media)