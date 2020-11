À 11 ans, elle a déjà plusieurs années de carrière derrière elle, et compte John Legend et Ricky Martin parmi ses fans. L’Américaine Madalen Mills chante, danse et joue la comédie depuis qu’elle sait parler.

Quand avez-vous su que vous alliez devenir actrice, danseuse et chanteuse?

Je devais avoir 7 ans quand maman m’a emmenée avec elle à un concert de Diana Ross, qui m’a vue danser dans le public et m’a demandé de monter sur scène. Ma mère écoute sa musique en permanence, alors j’ai commencé à chanter et danser et Diana Ross m’a prise dans ses bras puis m’a couverte de bisous pour me féliciter. Mes parents ont compris ce jour-là que j’avais le feu sacré (rires).

«Jingle Jangle» est votre premier grand film.

J’ai joué dans «School of Rock» à Broadway, durant la période des fêtes de fin d’année trois ans de suite avant d’être choisie pour «Jingle Jangle». L’histoire de ce film de Noël est celle d’un inventeur de jouets, incarné par Forest Whitaker, et je suis sa petite-fille, Journey Jangle.

Comment va se passer Noël pour votre famille et vous avec le confinement?

Même si nous sommes confinés, vivement Noël! Je suis en Caroline du Nord chez mes grands-parents paternels. Nous avons commencé à décorer la maison. Cela fait trois ans que je voyage pour ma carrière avec maman de New York à Londres en passant par Atlanta, donc je n’ai pas vraiment de maison, mais je suis contente d’être en famille depuis plusieurs mois.

Vos amies et la scène ne vous manquent pas?

Ça va, je suis confinée avec mes proches et mon chat, Gabbee, que j’adore, donc je tiens plutôt bien le coup (rires). En fait, mon chat m’aide à supporter le confinement.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)