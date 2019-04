Elle était terrifiée durant le tournage de «Greta»

Chloë Grace Moretz a tourné de nombreuses scènes effrayantes dans sa vie. Cependant, comme elle l'a confié à la BBC, elle n'a jamais été aussi terrifiée qu'en tournant son dernier film, «Greta». Pour elle, tourner ce thriller a été plus effrayant que de sauter d'un avion. L'Américaine de 22 ans joue le rôle de Frances McCullen, dans le dernier long métrage de Neil Jordan. Elle incarne une serveuse dont la décision de rendre un sac à main à Greta, le personnage éponyme, lui fera connaître des situations cauchemardesques.

Dans l'une des scènes, elle doit notamment être enfermée dans un coffre en bois, une expérience qu'elle a trouvé plus terrifiante que de sauter en parachute. «C'était vraiment le pire moment pour moi, a-t-elle expliqué à la BBC. J'ai sauté d'un avion sans problème, mais ma grande peur est la claustrophobie, et ça me paralyse. On a essayé de faire au plus court, avec le moins de prises possible, mais parfois, on n'a pas cette option».

Cependant, la comédienne est heureuse d'avoir eu le soutien du réalisateur pendant cette éprouvante scène. «Neil était adorable avec moi, et il a pris son temps pour faire en sorte que je sois au mieux... pendant que je paniquais!» a-t-elle ajouté. Cependant, cela ne l'empêchera pas de continuer à tourner dans des films effrayants. «J'ai toujours eu ce côté sombre dans ma carrière. C'est juste que j'ai toujours été attirée par la psychologie anormale et j'aime le montrer au cinéma», explique-t-elle.

(L'essentiel)