«House of Gucci»: Lady Gaga a pris l’accent italien

Il y a eu l’histoire, le meurtre de l’homme d’affaires italien Maurizio Gucci, patron de la marque de mode du même nom, commandité par son ex-épouse Patrizia Reggiani.

Il y a eu l’annonce de l’adaptation cinématographique de cette histoire, et par là même de l’empire Gucci, par Ridley Scott. «House of Gucci», que ça s’appelle, avec dans les rôles principaux Adam Driver (qui était à Cannes dans «Annette») et Lady Gaga. Mais aussi Camille Cottin (elle aussi à Cannes) dans le rôle de la femme pour qui Maurizio Gucci a quitté son épouse, Jared Leto dans une énième métamorphose, Jeremy Irons, ou encore Al Pacino pour donner une touche de saga familiale à l’italienne.

Il y a eu un premier cliché du duo de star Driver-Gaga, un tantinet jamesbondien, sur le tournage en Europe. Et maintenant qu’approche la date de sortie, annoncée au 24 novembre 2021, voici la première bande-annonce, toujours aussi chic, franchement fric, martelant sur fond de Blondie les thèmes-chocs, avec comme du sucre encore un peu râpeux avant de fondre, une Lady Gaga qui parle anglais avec l’accent italien. Ça promet.

(L'essentiel/cma)