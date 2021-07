Le fils de Gandolfini dans le préquel des Soprano

Le regard noir, les expressions du visage: la ressemblance est frappante. Dans la bande-annonce du film «The Many Saints of Newark», mise en ligne la semaine dernière par HBO Max, on découvre le jeune Antonio Soprano, qui grandit au milieu de la pègre du New Jersey. L'adolescent qui incarne le futur boss de la mafia, célèbre héros de la série du même nom joué entre 1999 et 2007 par James Gandolfini, n'est autre que son propre fils, Michael Gandolfini.

Quatorze ans après la diffusion de l'ultime épisode de la sixième et dernière saison de l'une des meilleures séries de l'histoire de la télévision, la famille Soprano fera son grand retour dans le préquel «The Many Saints of Newark», en salle le 3 novembre.

On y suivra le parcours du jeune Anthony «Tony» Soprano, dont les premiers faits d'armes remontent aux années 60, à une époque où Newark était le terrain de jeu de gangsters rivaux, et où les communautés italo et afro-américaines se livraient une guerre sans merci.

C'est le créateur de la série culte, David Chase, qui se chargera de la réalisation du préquel, aux côtés de Lawrence Konner. Au casting du film, on retrouvera aussi Jon Bernthal dans le rôle de Johnny Soprano, Vera Farmiga dans celui de Livia Soprano, la mère du gangster, Leslie Odom Jr. dans la peau d'Harold McBrayer, Alessandro Nivola ou Ray Liotta.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)