Chadwick Boseman triomphe aux Golden Globes

Le film «Nomadland» est sorti vainqueur des Golden Globes dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont également distingué un grand nombre d'artistes noirs, dont le défunt Chadwick Boseman, dans des catégories majeures après avoir été vivement critiqués cette semaine sur l'absence de juré noir au sein de l'organisation. «Nomadland», hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes, l'a emporté dans la catégorie phare du meilleur film dramatique tandis que sa réalisatrice, la Chinoise Chloé Zhao, 38 ans, est devenue la deuxième femme de l'histoire des Golden Globes à être lauréate dans cette catégorie, après Barbra Streisand en 1984.

En tête des nominations avec six, le film en noir et blanc de Netflix «Mank» est pourtant reparti bredouille de la soirée. Andra Day, jeune actrice noire américaine a créé la surprise en s'imposant dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film dramatique grâce à son rôle dans «Billie Holiday, une affaire d'État». Elle comptait face à elle plusieurs actrices de renom dont Frances McDorman, seule vedette professionnelle à l'affiche de «Nomadland».

Plusieurs autres acteurs noirs ont également été primés par les Golden Globes, en premier lieu Chadwick Boseman pour «Le Blues de Ma Rainey», la dernière œuvre dans laquelle il ait tourné avant de succomber à un cancer l'été dernier. La star révélée par «Black Panther» l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, huit fois candidat malheureux aux Golden Globes, et Gary Oldman.

Autre «Black Panther» par procuration, le Britannique Daniel Kaluuya a reçu le prix du meilleur second rôle pour son interprétation de Fred Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire noir, tué en décembre 1969 lors d'un raid de police. Le film montre les efforts de ce leader des Black Panthers pour mobiliser les militants de Chicago contre les violences policières qui visaient la communauté noire dans les années 1960, un thème qui reste toujours d'actualité dans la foulée des grandes manifestations qui ont secoué les États-Unis l'an dernier.

«J'espère que dans plusieurs générations, on pourra voir comment il a brillamment combattu et brillamment parlé», a déclaré l'acteur à propos de Fred Hampton, assurant que le militant Black Panther lui avait beaucoup appris sur lui-même et l'avait «fait grandir en tant qu'homme».

Borat élu

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et peuvent venir conforter les favoris dans la course aux Oscars ou à l'inverse doucher leurs espoirs. Contrairement aux Oscars, ils font la distinction entre les comédies et les films dramatiques. Et Sacha Baron Cohen a fait un carton avec «Borat 2», sacré meilleure comédie. Le Britannique repart également avec le trophée du meilleur acteur dans une comédie.

Chez les femmes, c'est sa compatriote Rosamund Pike qui l'a emporté pour son rôle dans le film «I Care A Lot», tandis que l'Américaine Jodie Foster recevait le prix du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans «Désigné Coupable» d'une avocate acharnée prenant la défense d'un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les États-Unis et emprisonné durant 14 ans à Guantanamo.

«Minari» du réalisateur américain Lee Isaac Chung a reçu le prix du meilleur film en langue étrangère. Le long-métrage, qui évoque l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne à la recherche d'une nouvelle vie à la campagne, avait été placé d'office parmi les films en langue étrangère alors que beaucoup estimaient qu'il aurait dû concourir dans les catégories reines.

«The Crown» couronnée

Côté télé, la série «The Crown» de Netflix a été sacrée reine de la 78e cérémonie des Golden Globes dans les catégories télévision, avec quatre trophées, dont la meilleure série dramatique, pour sa quatrième saison. Après avoir été très centrée sur la reine Elizabeth lors des trois premières saisons, «The Crown» a fait un pas de côté lors de cette nouvelle cuvée, pour s'intéresser au couple princier formé par Charles et Diana, même si la reine reste présente.

Les jeunes acteurs britanniques méconnus Emma Corrin (Diana) et Josh O'Connor (Charles) ont reçu respectivement dimanche le Golden Globe de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série dramatique. La comédienne américaine Gillian Anderson a également été désignée meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de l'ancienne Première ministre Margaret Thatcher, autre personnage clé de la quatrième saison, qui couvre d'ailleurs la durée de son mandat, entre 1979 et 1990.

«The Crown» l'a emporté dans toutes les catégories où elle était nommée, ayant bénéficié d'une double nomination pour la meilleure actrice dans une série dramatique (Olivia Colman en reine Elizabeth était aussi en lice) et meilleur second rôle féminin (Helena Bonham Carter, pour son incarnation de la princesse Margaret). La série avait déjà glané deux Golden Globes pour sa première saison, dont celui de la meilleure série dramatique, et un autre pour la troisième.

Netflix est sorti largement vainqueur des catégories télévision en 2021 avec, outre «The Crown», deux prix pour «The Queen's Gambit», désignée notamment meilleure mini-série ou téléfilm. Amazon, HBO, et la petite nouvelle Apple TV+ se sont partagés les restes, avec un Golden Globe chacun pour respectivement «Small Axe», «I Know This Much is True», et «Ted Lasso». Mis à part «Schitt's Creek», la télévision américaine traditionnelle a été totalement absente du palmarès.

Chadwick Boseman coté cinéma