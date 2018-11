Le réalisateur Bernardo Bertolucci est mort

Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci, auteur notamment du «Dernier Tango à Paris», est mort à Rome, à l'âge de 77 ans, ont rapporté lundi les médias italiens. Bernardo Bertolucci, considéré comme l'un des géants du cinéma, avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1988 pour «Le Dernier Empereur».

En décembre 2016, une ancienne polémique sur le viol du «Dernier Tango à Paris» avait refait surface et entaché la fin de sa carrière. Dans ce film réalisé en 1972, une jeune Parisienne (Maria Schneider) vit une relation charnelle et violente avec un Américain plus âgé (Marlon Brando).

Classé X dans de nombreux pays et interdit aux moins de 18 ans en France, ce drame est aussi resté dans l'histoire pour une scène: celle où la jeune femme est violée, sodomisée dans une cuisine. Le réalisateur avait ajouté la scène de viol au tournage sans prévenir la comédienne. «C'est une idée que j'ai eue avec Marlon la veille du tournage. Je voulais que Maria réagisse, qu'elle soit humiliée. Je pense qu'elle nous a haïs», reconnaissait le cinéaste.

Sa filmographie

–1964: Prima della rivoluzione –1968: Partner –1970: La Stratégie de l'araignée –1970: Le Conformiste –1972: Dernier Tango à Paris –1976: 1900 –1979: La Luna –1981: La Tragédie d'un homme ridicule –1987: Le Dernier Empereur (Oscar et Golden Globe du meilleur réalisateur, César du meilleur film étranger) –1990: Un thé au Sahara –1993: Little Buddha –1996: Beauté volée –2003: Innocents: The Dreamers

