«Plutôt secouée» par le scénario de «Scandale»

Margot Robbie a été retournée par l'histoire de son dernier film intitulé «Scandale». Le drame suit l'histoire des employées de Fox News, qui ont accusé le président du groupe télévisuel, Roger Ailes, de harcèlement sexuel en 2016. L'actrice australienne y incarne Kayla Pospisil, un personnage issu des récits de plusieurs femmes.

La star de «Moi, Tonya» a immédiatement su qu'elle voulait jouer dans ce film au vu de sa réaction au scénario écrit par Charles Randolph. «Pour être honnête, j'étais assez secouée lorsque je suis arrivée à la fin du script, a-t-elle déclaré dans «The Big Ticket». Et je savais bien avant de terminer le script que je voulais en faire partie. Je pense qu'il est important d'en parler et de montrer mon soutien de toutes les manières possibles. Je n'ai, pour une fois, pas pensé au personnage en premier. J'ai pensé au contenu et au message transmis, avant de me mettre dans la peau du personnage. Commencer à comprendre Kayla, c'est venu dans un deuxième temps.»

«Twitter a été extrêmement utile»

Il a fallu un certain temps à l'actrice de 29 ans pour intégrer le point de vue de Kayla Pospisil, une républicaine religieuse qui rêve depuis longtemps de travailler pour Fox News. Afin d'y parvenir, Margot Robbie a commencé à lire les profils Twitter de personnes ressemblant à son personnage. «Twitter a été extrêmement utile. Je suivais ces jeunes filles conservatrices qui s'expriment beaucoup sur leurs croyances et leurs points de vue politiques. C'était fascinant car elles ont mon âge, a expliqué l'actrice de 29 ans. À certains égards, nous avons beaucoup de choses en commun. Mais d'un autre côté, nous vivons sur des planètes totalement différentes.»

Margot Robbie a récemment été nominée aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden Globes pour son second rôle. «Scandale», dans lequel on retrouve également Charlize Theron et Nicole Kidman, sortira fin janvier.

(L'essentiel/Cover Media)