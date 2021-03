Une incroyable histoire de drogue arrive au cinéma

Attention, ceci est une histoire vraie: il était une fois un trafiquant de drogue, fils d’une riche famille de l’élite, qui trouva la mort en sautant d’un avion, après s’être étranglé avec son parachute. Avant cette fin tragique et le crash de l’appareil dans les forêts du Kentucky, il avait jeté par-dessus bord 40 containers pleins de drogue, qu’il passait en douce.

Et qui profita de la cocaïne? Un ours noir! Surnommé ensuite Cocaine Bear ou Pablo EskoBear, l’animal ouvrit les containers et mangea pour environ 15 millions de dollars de drogue! L’animal en est mort: la pire overdose de l’histoire. Et est devenu une attraction locale.

Tragique et absurde à la fois

Selon SlashFilm, c’est cette histoire, tragique et absurde à la fois, que mettra en scène Elizabeth Banks, 47 ans. Elle coproduira aussi le film aux côtés de Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de «21 Jump Street» et «La grande aventure Lego». Ce sera la troisième fois que l’Américaine passera derrière la caméra, après «Pitch Perfect 2» et «Charlie’s Angels», en l’absence de suite à son projet de tourner une version féminine de «L’homme invisible».

Selon Deadline, la production espère démarrer le tournage pendant l’été 2021.

(L'essentiel/cma)