Ovation pour la coproduction luxembourgeoise

«C'était très émouvant et réconfortant de voir cette standing ovation de 2 000 personnes durant 20 minutes», reconnaît Jani Thiltges, depuis Cannes. Producteur du nouveau film d'Ari Folman, «Where is Anne Frank», le Luxembourgeois travaille depuis cinq ans sur ce projet, plus gros budget européen pour un film indépendant cette année et premier film d'animation à Cannes depuis treize ans.

Le Grand-Duché coproduit cette année trois longs métrages en sélection officielle: «Where is Anne Frank» (Ari Folman) et «Les Intranquilles» (Joachim Lafosse) - projeté ce week-end - pour Samsa Film, et «Le sommet des Dieux» (Patrick Imbert) pour Mélusine productions.

«Les salles sont bondées»

Vendredi, se tenait la journée luxembourgeoise au pavillon du Film Fund Luxembourg. L'occasion pour les coproducteurs de se rencontrer, de mettre en route des projets et de les annoncer à la presse. «L'ambiance est extrêmement agréable par rapport aux précédentes éditions. Il y a moins de monde, c'est plus vivable, et les salles sont bondées», se réjouit Paul Thiltges, fondateur de PTD, présent sur la Croisette depuis 30 ans.

«C'est une grande joie de se retrouver. Les salles sont pleines, mais c'est plus calme, j'aimerais que ce soit ainsi chaque année», abonde son frère, Jani.

(Cédric Botzung/L'essentiel)