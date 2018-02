Super Mario sera bientôt sur grand écran

Super Mario, personnage de Nintendo devenu une icône mondiale du jeu vidéo, se prépare à faire le grand saut dans l'univers du film d'animation, a annoncé jeudi le groupe japonais. Shigeru Miyamoto, créateur emblématique de la saga du plombier moustachu Super Mario Bros, travaille actuellement à ce projet en collaboration avec Chris Meledandri, fondateur et président du studio américain Illumination Entertainment, connu entre autres pour la série à succès «Moi, moche et méchant» ou la production «Comme des bêtes».

«Les gens m'avaient dit que faire un jeu et faire un film étaient deux choses similaires, mais c'est complètement différent», a raconté M. Miyamoto à l'occasion d'une conférence de presse à Tokyo. «L'un est interactif et l'autre est une expérience passive», a poursuivi le créateur, qui a lui-même déjà réalisé des courts métrages.«Je m'entends bien» avec Chris Meledandri, «un producteur expérimenté», a-t-il dit. «Mais cela a pris deux ans entre le moment où on a décidé de travailler ensemble et l'annonce officielle». Le projet est bien avancé, mais la date de sortie n'a pas encore été décidée. «Nous avons discuté du scénario à de nombreuses reprises et nous avons bien progressé tous les deux», a assuré Shigeru Miyamoto.

Le film sera co-financé par Nintendo et Universal Pictures. Cette annonce a été faite au lendemain de la publication par la firme de Kyoto de solides résultats trimestriels grâce au succès de sa nouvelle console Switch, semi-portable semi-fixe, et des jeux associés avec en vedette Super Mario Odyssey, qui s'est vendu à plus de neuf millions d'exemplaires depuis ses débuts en octobre. Nintendo a aussi lancé récemment des applications pour mobiles après avoir été longtemps réticent à franchir le pas. La diversification vers l'animation vise de la même façon à promouvoir davantage ses personnages vedettes et attirer de nouveaux joueurs. Super Mario avait fait l'objet d'un film à Hollywood en 1993, mais il avait rencontré un succès très limité au box-office.

