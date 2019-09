Scarlett Johansson prend la défense de Woody Allen

«Je le crois et je retravaillerais avec lui»: Woody Allen a beau être boycotté par les distributeurs aux États-Unis en raison d'accusations d'abus sexuels, l'actrice américaine Scarlett Johansson, qu'il a fait tourner à plusieurs reprises, a pris sa défense dans une interview publiée mercredi. La sortie en salle aux États-Unis de son dernier film, «Un jour de pluie à New York», a été annulée par Amazon lorsque la fille adoptive de Woody Allen, Dylan Farrow, a renouvelé en 2018 des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre du cinéaste datant de 1992, quand elle avait sept ans.

Woody Allen a toujours catégoriquement nié les accusations de la jeune femme, soutenue par sa mère adoptive Mia Farrow et son frère Ronan. Des poursuites avaient été abandonnées après deux enquêtes distinctes de plusieurs mois. En réponse à une question du magazine Hollywood Reporter, Scarlett Johansson s'est officiellement rangée aux côtés du réalisateur de 83 ans: «Je vois Woody dès que je peux, et j'ai beaucoup discuté de ça avec lui. Je lui ai parlé de manière très directe, et il a été très direct avec moi. Il maintient qu'il est innocent et je le crois».

Johansson a tourné pour Woody Allen dans trois de ses films, «Match Point» (2005), «Scoop» (2006) et «Vicky Cristina Barcelona» (2008). Le réalisateur a joué un rôle important dans la carrière de cette comédienne. «J'aime Woody. Je le crois et je retravaillerais avec lui n'importe quand», assure Scarlett Johansson, par ailleurs engagée pour la cause des femmes notamment au sein du mouvement Time's Up, initié entre autres par sa camarade Natalie Portman. De nombreuses célébrités qui ont tourné pour Woody Allen se sont désolidarisées de lui, comme Michael Caine, Timothée Chalamet, Greta Gerwig ou Colin Firth.

(L'essentiel/afp)