«Macron, j’aimerais bien lui péter la gueule!»

À un journaliste qui lui demandait si elle avait un message pour le président de la République, Catherine Corsini, la réalisatrice française de «La Fracture», l'un des films français en compétition, a répondu samedi: «Si jamais Macron acceptait, j'irais le voir et je lui dirais de doubler le salaire de tous les soignants».

Son acteur, Pio Marmaï, qu incarne un chauffeur routier «gilet jaune» a été beaucoup plus virulent: «Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, un peu comme tout le monde dans l'absolu», a-t-il lancé.

«La palme du propos le plus vulgaire»

Un message qui n'a guère plu à l'ancien ministre français de l'Intérieur et désormais président de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. «L’appel à la violence n’a sa place nulle part, et votre statut 'd’artiste' ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable», a-t-il tweeté. «C’est même l’inverse: vous remportez la palme du propos le plus vulgaire».

Sauf que cette tirade de Pio Marmaï est sans doute à remettre dans son contexte: l'acteur semble en effet faire parler son personnage, un homme à bout de nerfs. La preuve, à la fin de sa réponse, l'acteur conclut: «Si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais : «Merde mon pote, qu'est-ce qui se passe là ? Mec qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Des propos beaucoup moins virulents que les précédents.

(mc/L'essentiel/AFP)