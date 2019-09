Une histoire d'amour sur fond d'intégrisme

«Les hirondelles de Kaboul» raconte l'histoire de Mohsen et Zunaira, un jeune couple amoureux, artiste et épris de liberté qui peine à s'adapter à la vie sous le régime des talibans. Leur destin va croiser celui d'Atiq, un ancien moudjahid devenu chef d'une prison pour femmes, qui veille, à l'abri des regards, sur son épouse malade, Mussarat.

«Les hirondelles de Kaboul»



De Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.

Sortie le 4 septembre.





À l'origine de ce projet, l'actrice et réalisatrice Zabou Breitman a fait appel à l'animatrice Eléa Gobbé-Mévellec, avec qui elle a coréalisé ce projet. Pour donner de la vie à cette poignante histoire d'amour sur fond d'intégrisme, elle a fait appel aux acteurs Simon Abkarian, Hiam Abbas, Zita Hanrot et Swann Arlaud, qui ont non seulement prêté leur voix, mais ont aussi été filmés en train de jouer.

C'est à partir de ces scènes qu'ont été dessinés les personnages. À l'écran, le spectateur reconnaît sans peine le personnage joué par Simon Abkarian (Atiq) ou celui incarné par Zita Hanrot (Zunaira), meilleur espoir féminin en 2016 pour «Fatima». Ce souci d'être au plus près des personnages s'insère parfaitement dans le récit. Le trait épuré et la palette désaturée d'Eléa Gobbé-Mévellec confèrent une grande douceur à une histoire dure, comportant des scènes de lapidation, d'emprisonnement et de violence.

