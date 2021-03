Le nouvel «OSS 117» ne sortira pas en avril

«OSS 117: Alerte Rouge en Afrique Noire», signé Nicolas Bedos, avec également Pierre Niney et Fatou N’Daye au générique, est l'un des films français les plus attendus pour la réouverture des cinémas. Prévu pour le 14 avril, il doit finalement sortir le 4 août, si les salles sont rouvertes. Les autorités ont évoqué récemment avec les exploitants l'idée d'une réouverture en trois temps, avec des jauges de plus en plus larges, mais les salles rongent leur frein: aucune date n'est envisagée pour l'instant.

En attendant, les films terminés et prêts à être diffusés s'accumulent par dizaines, faisant craindre un énorme embouteillage à la sortie. Les petits films ou les indépendants pourraient être écrasés par la concurrence, tandis que les grosses productions cherchent chacune la fenêtre la plus favorable possible.

(L'essentiel/afp)